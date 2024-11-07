'Kalpazan' setinde sürpriz kutlama

SHOW TV’nin beğeniyle izlenen, yapımcılığını Saner Ayar’ın, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Kalpazan'ın 'Kartal'ı Çağlar Ertuğrul’a sette sürpriz kutlama yapıldı. Sevilen oyuncunun doğum günü pastasını çekim arasında partneri Deniz Baysal getirdi.

REKLAM advertisement1

Yeni yaşını sette ekip arkadaşları ile kutlayan oyuncu, pastasını üflerken dilek tutmayı ihmal etmedi. 37 yaşına basan Ertuğrul, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek hatıra fotoğraftı çektirdi.

Bulgary Bayram’ın ‘Ya para basarsınız ya hapishaneye girersiniz’ teklifi karşısında Adem ve Kartal’ın vereceği karar ise şimdiden büyük merak konusu oldu. Heyecan dolu gelişmeleri ile 'Kalpazan', her pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.