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        Haberler Televizyon 'Kalpazan' setinde sürpriz kutlama

        'Kalpazan' setinde sürpriz kutlama

        SHOW TV'nin yeni dizilerinden 'Kalpazan'ın 'Kartal'ı Çağlar Ertuğrul'a sette sürpriz kutlama yapıldı. Sevilen oyuncunun doğum günü pastasını çekim arasında partneri Deniz Baysal getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 14:49 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:49
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        'Kalpazan' setinde sürpriz kutlama
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        SHOW TV’nin beğeniyle izlenen, yapımcılığını Saner Ayar’ın, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Kalpazan'ın 'KartalÇağlar Ertuğrul’a sette sürpriz kutlama yapıldı. Sevilen oyuncunun doğum günü pastasını çekim arasında partneri Deniz Baysal getirdi.

        Yeni yaşını sette ekip arkadaşları ile kutlayan oyuncu, pastasını üflerken dilek tutmayı ihmal etmedi. 37 yaşına basan Ertuğrul, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek hatıra fotoğraftı çektirdi.

        Bulgary Bayram’ın ‘Ya para basarsınız ya hapishaneye girersiniz’ teklifi karşısında Adem ve Kartal’ın vereceği karar ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

        Heyecan dolu gelişmeleri ile 'Kalpazan', her pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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