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        Haberler Bilgi Magazin Kalpazan ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman? Kalpazan konusu, oyuncu kadrosu, tanıtım ve yayın tarihi

        Kalpazan ne zaman başlıyor? Kalpazan konusu ve oyuncu kadrosu

        SHOW TV'de ekranlara gelecek, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yapımına O3 Medya'nın imza attığı yeni dizi Kalpazan seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın paylaştığı Kalpazan'dan iki tanıtım yayınlandı. İşte, Kalpazan dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:49
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        • 1

          Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal'ın başrolünde olduğu Kalpazan dizisi çok yakında SHOW TV'de yayın hayatına başlıyor. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip yeni dizi izleyicilere 'namuslu bir insan olmak' üzerine etkileyici bir hikâye sunacak. İşte, Kalpazan dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...

        • 2

          KALPAZAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

          Timuçin Esen ile Şükran Ovalı, ekonomik sıkıntıları olan 2 çocuklu bir aileyi canlandırırken, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal arasında ise imkânsız bir aşk yaşanacak.

        • 3

          KALPAZAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

          Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi çok başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren Kalpazan yakında Show TV’de başlıyor.

        • 4

          KALPAZAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Kalpazan ilk bölümüyle 21 Ekim Pazartesi saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak.

        • 5

          KALPAZAN'DAN İKİ TANITIM YAYINLANDI!

          Kalpazan'dan iki tanıtım yayınladı.

          KALPAZAN İLK BÖLÜM TANITIMI İÇİN TIKLAYINIZ

          KALPAZAN 1. BÖLÜM 2. TANITIM İÇİN TIKLAYINIZ

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