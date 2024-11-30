'Kalpazan'ın yeni tanıtımı yayınlandı

SHOW TV’de ekrana gelen ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi ‘Kalpazan’ın heyecanla beklenen yedinci bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

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Yayınlanan tanıtımda Adem ve Kartal parayı aklamak için yeni bir plan yaparken Ayşe, sahte para basan kişinin peşini bırakmıyor. Adem kendisini ‘Lidyalı’ olarak tanıtmaya karar verirken Ayşe tekrardan Adem’den yardım istiyor. O sırada Adem’in dükkanına Kartal’ın girmesiyle yeni bölümde neler olacağına dair merak artıyor.

'KALPAZAN’IN 7.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Tarık, Adem’den parayı artık onun için basmasını ister. Para basan bir kalpazanın her daim iyi bir bankacıya ihtiyacı olduğunu söyler. Adem ise Tarık’ın kendisi hakkında her şeyi bilmesinden dolayı şaşkındır; ancak kararı nettir. Tarık’ın kendisinden de kızından da uzak durmasını ister. Bir yandan Adem de Tarık’ı araştırmaya başlar. Kartal, Mesut ve Adem bastıkları parayı bir web sayfası içinde satarak sahte parayı gerçek paraya çevirmeye karar verirler.

Ancak bu sistem, peşinden yeni sorunları da getirir. Adem bastığı paraları satmaya başlar ancak tüm ülke artık bu paraları basan kalpazanın peşine düşer. Ayşe hem emniyetteki görevini hem de kızı Duru’nun velayetini kaybeder. Bu onun gerçek suçluları bulma kararlılığının altını çizer. Tarık’ın Bayram’la bağının ne olduğunu anlamaya çalışan Adem en sonunda bu bağı çözer.

'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Gurur Altınpınar (Mesut) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.