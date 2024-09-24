'Kalpazan'ın ilk tanıtımı yayınlandı
SHOW TV'de yeni bir dizi daha yayınlanacak. Büyük merak uyandıran 'Kalpazan'ın ilk tanıtımı yayınlandı
SHOW TV‘de ekranlara gelecek yapımını O3 Medya'nın yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği büyük merak uyandıran 'Kalpazan' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
İşte 'Kalpazan’ın ilk tanıtımı;
"ALLAHIM! NE KADAR ZORMUŞ BAŞKALARINA İNSANIN NAMUSLU OLDUĞUNU İSPATLAMAYA ÇALIŞMASI.’"
Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle izleyicileri derinden sarsacak bir yolculuğa çıkaracak.
Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığında ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliğinde hayata geçirilen 'Kalpazan', güç, para, aile ilişkileri ve insanın karanlık yönlerine ışık tutuyor.
Timuçin Esen, Şükran Ovalı, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi çok başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren dizinin senaryosunu ise Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül kaleme alıyor.
'Kalpazan', derinlikli hikâyesiyle izleyicileri, hem düşündürürken aynı zamanda kalplerine de dokunacak.
'Kalpazan', yakında SHOW TV’de başlıyor.