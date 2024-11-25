Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kalpazan'da, 'Kartal' ile 'Ayşe Komiser'in romantik anları çok konuşulacak

        'Kartal' ile 'Ayşe Komiser'in romantik anları çok konuşulacak

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Kalpazan'ın bu akşam yayınlanacak 6'ncı bölümünde bölümünde; Kartal (Çağlar Ertuğrul) ile Ayşe Komiser'in (Deniz Baysal) yakınlaştığı anlar dikkat çekecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kartal' ile 'Ayşe Komiser'in romantik anları çok konuşulacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin ilgiyle izlenen, yapımcılığını Saner Ayar’ın, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Kalpazan'ın bu akşam yayınlanacak 6'ncı bölümünde; Kartal (Çağlar Ertuğrul) ile Ayşe Komiser’in (Deniz Baysal) yakınlaştığı anlar dikkat çekecek.

        Heyecan ve temposu her bölüm ile artan dizide Kartal, Ayşe Komiser’i duyguları ile yüzleşmeye zorlayacak. Bir yanda eski kocasının baskısı diğer yandan kariyeri için verdiği mücadele genç kadını istemeden de olsa Kartal ile yakınlaştıracak.

        Ekranın sevilen ikilisi Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal da Kartal ile Ayşe Komiser’in gelecekte neler yaşayacaklarını çok merak ettiklerini belirttiler. Engellerle dolu aşklarının her şeye rağmen daha da mı güçleneceği, yoksa gerçeklere mi yenileceği izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu.

        İzlemeye değer kadrosu, insanı saran hikâyesi ile 'Kalpazan', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KALPAZAN

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        4 kişiyi katletmişti! Eşini, çocuğunu, kayınvalidesini de öldürmüş!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
        25 Kasım'da vahşet kurbanı oldu!
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        2 doktoru yoğun bakımda darp etmişti! Sıcak gelişme!
        2 doktoru yoğun bakımda darp etmişti! Sıcak gelişme!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme
        Musk'tan şimdi de Linkedin'e gönderme
        Habertürk Anasayfa