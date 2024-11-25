SHOW TV’nin ilgiyle izlenen, yapımcılığını Saner Ayar’ın, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi 'Kalpazan'ın bu akşam yayınlanacak 6'ncı bölümünde; Kartal (Çağlar Ertuğrul) ile Ayşe Komiser’in (Deniz Baysal) yakınlaştığı anlar dikkat çekecek.

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Heyecan ve temposu her bölüm ile artan dizide Kartal, Ayşe Komiser’i duyguları ile yüzleşmeye zorlayacak. Bir yanda eski kocasının baskısı diğer yandan kariyeri için verdiği mücadele genç kadını istemeden de olsa Kartal ile yakınlaştıracak.

Ekranın sevilen ikilisi Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal da Kartal ile Ayşe Komiser’in gelecekte neler yaşayacaklarını çok merak ettiklerini belirttiler. Engellerle dolu aşklarının her şeye rağmen daha da mı güçleneceği, yoksa gerçeklere mi yenileceği izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. İzlemeye değer kadrosu, insanı saran hikâyesi ile 'Kalpazan', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.