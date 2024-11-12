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        Haberler Televizyon 'Kalpazan'da Ayşe gerçekleri ortaya çıkaracak mı? - Magazin haberleri

        'Kalpazan'da Ayşe gerçekleri ortaya çıkaracak mı?

        SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Kalpazan' dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ayşe'nin, Adem ile Kartal'ın gizlice para bastığı mekânı bulması, sonraki bölümlerde neler yaşanacağı konusunda merak uyandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:20
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        Gerçekleri ortaya çıkaracak mı?
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        SHOW TV’de ekrana gelen ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ‘Kalpazan’ dün akşam dördüncü bölümüyle ekrana geldi. Ayşe’nin Adem ve Kartal’ın gizlice para bastığı mekânı bulup oraya girdiği bölüm izleyicileri ekran başına kilitledi. Temponun bir an olsun düşmediği bölüm, sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. #Kalpazan etiketi X Türkiye’de 3 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

        Dizinin dördüncü bölümü; ABC1 20+’da 4.27 izlenme oranı 10.59 izlenme payı, Total’de 3.49 izlenme oranı 8.99 izlenme payı, AB grubunda ise 3.09 izlenme oranı 8.82 izlenme payı elde etti.

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        'KALPAZAN’IN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        MESUT’UN ÖLÜMÜ KARTAL’IN OYUNU ÇIKTI

        Bulgary Bayram tarafından kaçırılan Adem, para basması için köşeye sıkıştırıldı. Bayram’ın tehditlerine rağmen teklifi kabul etmeyen Adem’in sonu çöplükte bitti. Çöp konteynerinde uzun süre kalan Adem, annesinin hayalini gördü. Çocukluğunda babasının annesini çöplerin arasına attığı anları gören Adem’in geçmişi izleyicileri bir kez daha derinden etkiledi.

        Bayram’ın adamlarından dayak yiyip bir çöplüğe atılan Adem’in yardımına Mesut yetişti. Mesut’u gören ama hemen ardından bayılan Adem, gördüklerinin gerçek olup olmadığını tam anlayamadı. Bölümde, Mesut’un ölümünü Kartal’ın tek tek planlayıp abisini kandırdığı ortaya çıktı.

        Kartal’ın Adem’e ihanet planı;

        AYŞE, KARTAL’I ADIM ADIM TAKİP ETMEYE BAŞLADI

        Tüm bunlar yaşanırken Ayşe, Kartal’ı araştırmaya devam etti. Kartal’ın telefon sinyalinden onu adım adım takip eden Ayşe’nin, caminin altına giden gizli bölmeyi fark etmesi heyecanı yükseltti. Bayram ve adamlarının da camiden çıktığını gören Ayşe’nin şüpheleri giderek arttı. Yaşananlardan dolayı çok bunalan ve değişmeye karar veren Canan, işten ayrıldı, sonra da kendisi için doya doya alışveriş yaptı. Canan’ın işten ayrıldığını öğrenen Sinan, kendi restoranındaki iş teklifini yeniden sundu. Canan, Sinan’ın iş teklifini çocukları için kabul etti. Sinan, Canan’ı eve bırakırken Adem onları gördü ve kıskandı. Naz’ın sahte rapor aldığı ortaya çıkınca bursu kesildi ve yardımına Tarık koştu. Tarık’ın yardımı sonucu okul bursunu kaybetmekten kurtuldu. İkiliyi izleyen Mesut, durumu yanlış anladı ve Naz’ın karşısına çıktı. Arda, Duru’nun doğum gününe gitmek isteyince Kartal onu götürdü. Doğum günü partisinde Fuat’ı gören Kartal, şoke oldu ve kendisini gizlemek amacıyla palyaço kılığına girdi. Ayşe, Kartal’ı tanıyınca ikili arasında eğlenceli anlar yaşandı. Kartal’ın Ayşe’ye olan ilgisinin dikkat çektiği bölümde ikilinin uyumu övgü dolu yorumlar aldı.

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        Kartal ve Ayşe’nin eğlenceli anları;

        AYŞE, ADEM VE KARTAL’IN PARA BASTIĞI MEKÂNI BULDU

        Bayram’ın zoruyla eğlenceye giden Adem sarhoş oldu. Kadınlarla eğlendiği sırada videolarını çeken Bayram, görüntüleri Canan’a göstermekle tehdit etti. Artık yaşananlara dayanamayan Adem, bastığı paraları ve silahı alıp Bayram ile buluştu. Bayram’ı vurmayı hedefleyen Adem, silahı doğrultsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine her şeyi ses kaydıyla Canan’a açıklamaya başlarken Kartal geldi. Kartal abisine engel olmaya çalışsa da, Adem elindeki silahı kendisine doğrultup tetiğe bastı. Yere düşen Adem hiçbir şey olmadan yeniden kalktı. Bunun üzerine silahın kuru sıkı olduğu ortaya çıktı. Final sahnesinde ise Ayşe camiye girip gizli geçide girdi. Adem ve Kartal’ın para bastığı mekana giriş yapan Ayşe’nin neler yapacağı merak konusu oldu.

        Adem ve Bayram’ın ilk ticareti;

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        İşte bölüme damgasını vuran final sahnesi;

        BEŞİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “TEZGÂH KURDUM SANA ÇÜNKÜ SENİN PARA BASACAĞIN YOKTU!”

        Yayınlanan tanıtımda Ayşe, Adem’in sahte ve gerçek parayı ayırt etmesini isterken Adem, Kartal’ın ihaneti için hesap soruyor. Adem ve Canan mahkemede buluşurken Adem’in değişimi gözlerden kaçmıyor. İkilinin boşanıp boşanmayacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

        Kalpazan’ın 5. Bölüm Tanıtımı;

        'Kalpazan'ın kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Kalpazan' yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #KALPAZAN

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