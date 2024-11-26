Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kalpazan 6. bölüm kesintisiz, tek parça, HD kalitesinde izle! Sgow TV Kalpazan son bölüm seyret

        Kalpazan'da dün akşam neler oldu? Kalpazan 6. bölüm izle

        Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen Kalpazan, yeni bölümü ile bir kez daha seyirci karşısına çıktı. Yaşanan heyecanlı gelişmeler, şimdiden gelecek bölüm için büyük bir merak uyandırdı. Peki, yeni bölümde neler oldu? İşte, Kalpazan 6. bölümü izleyebileceğiniz link ve son bölüm özeti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 09:07 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kalpazan dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde olmak üzere Show TV'ye yüklendi. Peki, son bölümde neler oldu? İşte, Kalpazan son bölümde yaşananlar ve Kalpazan 6. bölümü kesintisiz, tek parça ve 1080p kalitesinde izleyebileceğiniz link...

        • 2

          KALPAZAN 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Adem, Canan’ın kesin olarak ayrılmak istemesi ve Canan’ın Sinan’ın arabasına binmesi ardından büyük bir değişime uğrar.

        • 3

          Artık hayatında Canan sayfasının kapandığının farkındadır. Hayatına köklü değişimlerle devam etme kararı alır.

        • 4

          KALPAZAN SON BÖLÜM İZLE

          Bayram’ın emniyete götürülmesi ile Bayram’ın sorgulanması başlar. Sahte paralarla yakalanmıştır.

        • 5

          Ancak Ayşe’nin bu operasyonu yürütmesi Fuat’la karşı karşıya gelmesine neden olur.

        • 6

          Bayram, Adem’in ve Kartal’ın kendisine tuzak kurduğunu anlamıştır; içine düştüğü durumdan sıyrılmak için Vezir’i arar.

        • 7

          KALPAZAN 6. BÖLÜM İZLE

          Dün akşam ekranlara gelen Kalpazan 6. bölüm kesintisiz ve HD kalitesinde siteye yüklendi. Aşağıdaki linkten son bölümü izleyebilirsiniz.

          KALPAZAN 6. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        Habertürk Anasayfa