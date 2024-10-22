KALPAZAN 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin ilk bölümünde Adem, iki çocuğu ve karısıyla sıradan bir hayat süren bir memurdu. Darphanede çalışarak, erdemli, kibar ve etik değerlere uygun bir yaşam sürüyordu. Ancak paranın belirlediği zorlu yaşam koşulları, aile babası olarak üstlendiği sorumluluklarla onu sıkıştırmaya başlarken, oğlu Arda, akran zorbalığına uğradığında onu mutlu etmek ve geçmişte para tasarlayan bir sanatçı olduğunu kanıtlamak için bir girişimde bulundu. Darphanede oğlu Arda'nın fotoğrafının olduğu paralar bastı. Bunun baba oğul arasında bir sır olarak kalmasını istedi ancak Arda okulda bu paraları gösterince her şey açığa çıktı.