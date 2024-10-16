Kalp krizi vakalarına "Yaşam Kartalı" ile hızlı müdahale

Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneği (ATAÇDER), kalp krizi vakalarında hastalara hızlıca şok cihazı ulaştırılmasını sağlamak amacıyla proje geliştirdi.

''Yaşam Kartalı'' adı verilen projeyle, halk arasında ''şok cihazı'' alarak bilinen otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazının ivedilikle vakanın bulunduğu bölgeye ulaştırılması ve bu sayede ani kalp durmasına bağlı hayat kayıplarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Dernek bu kapsamda, Bakırköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde maket üzerinde uygulamalı müdahale gerçekleştirdi.

Canlandırma sırasında "Yaşam Kartalı" adı verilen dron, çanta içinde taşıdığı OED cihazını maketin yanına getirdi. Ardından Beykoz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nebi Araz maket üzerinde gerekli müdahaleyi yaptı.

ATAÇDER Başkanı Dr. Temel Kılınçlı, uygulama sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'de her yıl 100 bin kişinin kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini söyledi.

Ani kalp durmalarında ilk dakikalarda yapılan şoklama ile hastayı geriye döndürme oranının çok yüksek olduğunu vurgulayan Kılınçlı, bundan yola çıkarak ''Yaşam Kartalı'' adını verdikleri dronun kullanıldığı projeyi geliştirdiklerini kaydetti.