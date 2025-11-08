Habertürk
        Kalp hastalarına "grip aşısı" uyarısı!

        Kalp hastalarına "grip aşısı" uyarısı!

        Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Gök, kalp hastalarına grip aşısı yaptırmaları önerisinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:55
          Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gök, havaların soğumasıyla grip ve benzeri solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını ve bu rahatsızlıkların kalp hastaları üzerinde ciddi komplikasyonlara neden olabildiğini ifade etti.

          Kalp hastalığı olan kişiler için gribin sadece "bir soğuk algınlığı" olmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Gök, grip aşısının kalp hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için etkili önleyici tedbirlerden olduğunu vurguladı.

          Kalp hastalarının grip aşılarını geciktirmeden yapmaları uyarısında bulunan Gök, şunları kaydetti: "Kış aylarına girerken grip aşılarının yaptırılması çok önemli. Özellikle kalp hastalarına ve yanında şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları olan bireylere grip aşısını öneriyoruz.

          Kalp hastalarının bağışıklık sistemi biraz zayıf oluyor. Bu yüzden gribe yakalanma ihtimalleri artıyor. Bazı hastalarımız gribi çok ağır geçirebiliyor. Gribin vücutta sebep olduğu yaygın iltihap, vücudumuzdaki huzursuz plak dediğimiz plak tiplerini aktive edebiliyor. Bu durum damarlarda çatlamaya neden olup kalp krizi riskini tetikleyebilir. O yüzden kalp hastalarına her yıl grip aşıları olmasını tavsiye ediyoruz."

          Grip aşılarının içeriğinin her yıl değiştiğini hatırlatan Doç. Dr. Gök, "Her yıl hangi grip tipinin yaygın olduğu tespit ediliyor ve buna göre grip aşılarının içeriği değiştiriliyor. Ülkemize de her yıl yaygın olan varyanta göre bir aşı belirleniyor, risk grubundaki bireylere uygulanıyor" diye konuştu."

