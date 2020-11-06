TRT 1'in fenomen dizisi Kalk Gidelim 127. bölüm dün gece ekrandaydı. Kadrosunda Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer gibi isimlerin bulunduğu Kalk Gidelim 127. bölümde neler oldu? İzleyenler tarafından merakla beklenen Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Kalk Gidelim 128. bölüm fragmanı izle...

KALK GİDELİM 128. BÖLÜM FRAGMANI

KALK GİDELİM 127. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda’nın ansızın bunamasından dolayı altınları bulma işi Seyfettin’ e kalmıştır. Yatak odasının altını üstüne getiren Seyfettin 2 milyon liralık altını bir türlü bulamaz ve hemen İsmail’e durumu bildirir. Mehmetçik Vakfı yöneticileriyle buluşmuş olan İsmail adamlara bağış yapılacağını söylemiş adeta vaatte bulunmuştur. Seyfettin altınları getiremeyince İsmail adamlara parayı kaybettik diyemez ve Seyfettin’ e bir şey söylemeden parayı kendi vermeye karar verir.



Hastaneye giden Sevda’ya daha önce hastaneye giden Perihan’la aynı teşhis konulmuştur ama unutkanlığın sebebi bulunamamıştır. Seyfettin, Sevda ile Perihan’ın bir şeyler karıştırdıklarından artık kesinlik olarak emindir. Konuyu bulmak için Perihan’ın yanına giderler ancak eve vardıklarında bir felaketle karşılaşırlar.



Yasemin’ in evinde eğlencede olan Samim, İsmail’in Vakıf yöneticilerine 2 milyon lira bağış yaptığını görünce hemen babasını arar. Seyfettin, İsmail’ e olan borcunu ödemek için çözüm arar... Sabahı zor eden Seyfettin en sonunda borçlu kaldığı İsmail’e borcunu nasıl ödeyeceğini bulur. İsmail’in kapısına dayanıp borcunu zorla da olsa öder ancak bulduğu yöntem, sonrası için olayları daha da karıştıracaktır.