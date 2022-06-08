Kale projesi kazılarında Sivas'ın tarihi araştırılıyor

AA

Gök Medrese ile Ulu Cami'yi bütünleştirecek Kale projesinde kazı çalışmaları devam ediyor.

Az katlı binaları, sosyal tesisleri, butik otelleri, ibadet yerleri, bedesteni, arastası, el sanatları çarşısı, konakları, restoranı, kafesi, hamamı olan mahalle kültürünün hayata geçirileceği projede, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler sunulması planlanıyor.

Proje kapsamında, 3. derecede arkeolojik sit alanı olan bölgede Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eser'in başkanlığındaki kazılar da sürüyor.

"110 BİN PARÇA ESER ORTAYA ÇIKARILDI"

Prof. Dr. Erdal Eser, alanda yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Buluntular hakkında bilgi veren Eser, "Seramik başta olmak üzere yaklaşık 110 bin parça eser ortaya çıkarıldı. Bunların 300'ü Sivas Arkeoloji Müzesi'ne envanter eser olarak teslim edildi. Bunlar içerisinde çok önemli parçalar var. Tarihi metinlerden bildiğimiz ama yerini bulamadığımız bazı yapıların varlığından da bu kazı sırasındaki buluntularla haberdar olduk" dedi.

Eser, buluntuların genelde seramik olduğuna dikkati çekerek, "Hitit döneminden Geç Osmanlı'ya kadar yayılan geniş yelpazede eserlerimiz var. Yoğunluk Türk dönemiyle başlıyor. Kentin Bizans, Roma ve öncesine dair bildiklerimiz sınırlı. Bu kazıda çıkarılanlar, Roma ve Bizans döneminde kentin yerleşiminin nerelere kadar yayıldığını anlamamız açısından bize yardımcı oluyor" diye konuştu.

Sivas kent merkezinde Hitit yerleşkesinin olduğunun 1940'lı yıllardan beri bilindiğini aktaran Eser, kazıda gaga ağızlı Hitit testisine ait bir parça bulduklarını dile getirdi.

Eser, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait buluntular çıkardıklarını, özellikle friz parçasının toprak kaledeki Selçuklu Sarayı'nın varlığının en önemli kanıtlarından olduğunu belirtti.

"KENTİN GEÇMİŞİNE İLİŞKİN EN ÖNEMLİ VERİLER ÇALIŞTIĞIMIZ BÖLGEDE"

Sivas'ın çok büyük yüz ölçüme sahip olduğunu ve çok sayıda çalışma yürütüldüğünü aktaran Eser, şöyle devam etti:

"Yüzey araştırmaları ve ilimizde aktif hale geçen Hitit kazısı var. Divriği Kalesi'nde yürütülen kazı var. Bunların hepsi bölgenin geçmişine yönelik malzeme veriyor ama kent merkezi açısından elimiz pek güçlü değildi. Kentin geçmişine ilişkin en önemli veriler, şu anda çalıştığımız bölgede yer alıyor. Çok büyük alanda çalışılıyor, daha çok küçük bir bölümünü açmış durumdayız ve açmaya devam ediyoruz. Büyük ihtimalle oradan gelen veriler, Sivas'ın kurulduğu ilk alanı da anlamamıza yardım edecek."