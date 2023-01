Kaldırımlara bırakılan 153 scooter toplandı

Kadıköy Belediyesi ekipleri, dün Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından yapılan açıklamanın ardından harekete geçmişti. Dün yapılan denetimlerde Kadıköy sokaklarında inceleme yapan Başkan Şerdil Dara Odabaşı ve ekipler 82 adet scooterı toplarken toplam 250 adet scooter da firmalarına teslim edilmişti. Bugün yapılan denetimler ile de 71 scooter toplanıp, depolara götürüldü. Kadıköy Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimler, belediyenin yaptığı açıklamaya göre belli bir sistem kurulana kadar her gün devam edecek. Öte yandan belediye yaptığı açıklamada, denetimler başladıktan sonra bugün gözle görülür bir şekilde kaldırım üzerindeki scooterlarda azalma olduğunu bildirdi.

DHA'nın haberine göre belediyeden yapılan açıklamada, belli bir sistem kurulana kadar özel ekipler tarafından her gün denetimlere devam edileceği belirtildi.

"SCOOTERLARA DAHA MÜSAMAHALI DAVRANMAMIZ GEREKİYOR"

Kadıköy'deki scooter yoğunluğunun fazlalığı ve kaldırımların işgal edilmesi ile ilgili ilçedeki vatandaşlar da fikir ayrılığına gitti. Kimisi bu uygulamanın fazla ağır olduğuna dikkat çekerken kimisi de denetimin yapılmasını doğru bulduğunu söyledi.

Hakan Berkkan, "Kadıköy Belediyesi´nin kaldırımlara park edilen scooterları toplatma uygulamasını gazetelerden okudum. Ben bunu kendi adıma çok doğru bulmuyorum. Ülkede araçların park edilmesi için otoparklar yapılıyor. O zaman scooterlara ya bir park yeri yapılması lazım ya da insanların geçişini engellemediği sürece bir şey yapılmaması gerekiyor. Zaten Avrupa´da her yerde bisikletler var. Türkiye´de de scooterlar var. Bence scooterlara daha müsamahalı davranmamız gerekiyor. Scooterlara karşı çıkılması taksi plakası sahiplerinin işine geliyor. Buna da dikkat edilmesi lazım" dedi.

"ULAŞIM ARACI OLARAK KULLANILABİLİR AMA SAYISI LİMİTLİ OLMAK KOŞULUYLA"

Kalamış´ta oturan Mine Zanarım scooterların toplanması ile ilgili çok olumlu düşündüğünü söyleyerek, "Ben bir 4-6 yaş annesiyim. Bebek arabasıyla buradan sabah okula gitmek bile bizim için zor. Her yere park ediyorlar, her yerde scooter var. Belediyenin bu çalışmasını olumlu karşılıyorum, mutluyum. Scooterlar kaldırımdan değil de yoldan gidebilir. Ulaşım aracı olarak kullanılabilir ama sayısı limitli olmak koşuluyla. Şu an çok fazla" şeklinde konuştu.