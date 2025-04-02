Kaldırımda gelen ölüm! Küçük yaştaki sürücü can aldı!

İstanbul Beyoğlu'nda 18 yaşından küçük sürücünün kullandığı araçla çarptığı kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz yaşamını yitirdi.

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AA'da yer alan habere göre ilçede 31 Mart'ta babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari aracı kullanan 18 yaşından küçük M.E, araçla kaldırıma çıktı.

Hızlı bir şekilde ilerleyen araç kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz'a (59) çarptı. M.E. araçla kaçarken, Yavuz ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Yavuz, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekiplerince, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kaçan sürücü M.E. yakalandı. Sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın hızla ilerleyerek kaldırımda oturan Yavuz'a çarpması yer alıyor.

ÇOCUK SÜRÜCÜYE EV HAPSİ CEZASI

DHA'da yer alan habere göre de polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücü M.E.'yi bir süre sonra yakaladı. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.E.'ye adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası verildi.

Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın hızla ilerleyerek kaldırımda oturan Yavuz'a çarptığı anlar yer alıyor.