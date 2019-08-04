04 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşayan 17 yaşındaki Amino Fıqı, kalp hastası olarak dünyaya geldi. Sık sık rahatsızlanıp baygınlık geçiren Fıqı'yı ailesi, Somali'deki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
AA'nın haberine göre; Doktorlar, yaptıkları muayenede genç kızın kalp ameliyatı olması gerektiğine karar verdi. Önce yakınlarının bulunduğu Kütahya'daki bir sağlık kuruluşuna gelen Fıqı, buradan da ameliyatın yapılacağı SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çocuk Kalp Cerrahisi uzmanları Doç. Dr. Onur Işık ve Doç. Dr. Muhammet Akyüz tarafından 4 saat süren operasyonla kalbindeki sorunlar giderilen Amino Fıqı, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek ülkesine döndü.
"DOKTORLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fıqı, sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadığını belirtti.
Hastanede gördüğü güler yüz ve ilgiden çok mutlu olduğunu belirten Amino Fıqı, "Beni sağlığıma kavuşturan başta doktorlarıma ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde iyileşmiş olarak ülkeme dönüyorum. Bundan sonra hayatıma sağlıklı olarak devam edeceğim." ifadesini kullandı.
"KALP AMELİYAT ESNASINDA 100 DAKİKA DURDURULDU"
Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Onur Işık da hastalarına yaptıkları ilk tetkiklerde kalbinde çift çıkımlı sağ ventrikül tespit ettikleri bilgisini paylaştı.
Operasyonun 4 saat sürdüğünü aktaran Işık, şunları kaydetti: "Kalpten çıkan iki büyük damarın birinin sağdan, diğerinin solda çıkması gerekirken damarların her ikisi de kalbin sağ tarafından çıkmaktaydı. Akciğere giden damarda 'Pulmoner Stenoz' dediğimiz ağır derecede darlık mevcuttu. Aynı zamanda da kalbinde delik vardı. Ameliyatta hastanın kalbinden çıkan damarların yeri düzeltildi, akciğere giden damardaki darlık giderildi. Kalbindeki delik kapatılarak, akciğere giden atardamarın kapağı onarıldı. Hastanın kalbi bu işlemler esnasında 100 dakika durduruldu."
Doç. Dr. Işık, Fıqı'nın tedavi süresinde emeği geçen Anestezi, Çocuk Yoğun Bakım ve Çocuk servislerinde görevli sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da hastanelerinde her türlü çocuk ve erişkin kalp ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.
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