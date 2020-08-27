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Şarkıcı Kalben, Kerki Solfej'in Türkiye'de ilk kez İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi-Yenikapı'da düzenlediği konserler kapsamında sevenleriyle bir araya geldi. Sahnenin hemen üst kısmında yer alan Kalp Hanım heykeli ile dikkatleri üzerine çeken Kalben, performansı ile geceye damgasını vurdu.

Sahnenin startını "Yankılar (Kalp Hanım)" şarkısı ile veren Kalben, "Hoş geldiniz, hepiniz arabalardan çok havalı görünüyorsunuz. Sizi çok özledim" diyerek duygularını ifade etti. Kalben, "Size bir yalakalık yapmak istiyorum" diyerek "Yalaka" isimli parçasını seslendirdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Kalben, aşk şarkılarını sevenleri ile beraber söyledi. Sosyal mesafe kurallarının üst seviyede dikkate alındığı etkinlikte, müzik severler gönüllerince eğlendi.

Dinleyicilerin konser boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ettiği Kalben, konser sonunda korna ve selektörlerle beraber dakikalarca ayakta alkışlandı.