Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi

Beylikdüzü’nde bir işyerine 15 Şubat gecesi silahlı saldırı düzenlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken işyerine çok sayıda mermi isabet etti. Saldırıdan kısa bir süre sonra işyeri sahibinin telefonuna yurtdışı kayıtlı bir numaradan arama geldi. Aramda kendilerini suç örgütü üyesi olarak tanıtan kişiler kurşunlama anına dair video gönderip, 10 milyon lira haraç istediler. İş adamının oğlunun fotoğrafını da göndererek oğlunu seviyorsan bizimle iletişime geç dediler. Haracı vermezlerse saldırıların devam edeceğini belirttiler.

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ADIM ADIM İZ SÜRDÜLER

Gelen tehdit mesajlarının üzerine, çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin geldikleri güzergah tespit edildi. Ekipler önce olayda kullanılan motorun plakasını ardından motorun yerini belirledi. Adım adım iz süren Gasp Büro dedektifleri iki şüphelinin kimliğini tespit etti.

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11 KALAŞNİKOF BULUNDU

Yapılan çalışmalarda, kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için geçtiğimiz ay eş zamanlı operasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin yakalandığı adreste çıkan malzemeler polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi. Adreste yapılan aramada 11 adet Kalaşnikof silah 580 adet o silahlara ait mermi 3 kiloya yakın uyuşturucu madde olan kokain ve çok miktarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLADI Asayiş Şube Müdürlüğü’nü ziyarete gelen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada;“ İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzuru anlayışı ile 7-24 sahada mücadele vermekteyiz. Esenyurt ilçemizde kurşunlamalalara yönelik operasyonlarda 11 Kalaşnikof 6 tabanca 3.5 kilo kokain ele geçirildi. İstanbul Huzuru için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.