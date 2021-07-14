Kalamış Yaz Festivali tüm hızıyla sürüyor

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali 30 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kalamış Atatürk Parkı’nın içinde pandemi koşullarına göre oluşturulan festival alanının seyirci kapasitesi 550 kişi olarak belirlendi.

Sanatseverler +1 ortaklığıyla düzenlenen festivalin 1 TL olarak belirlenen ve haftalık olarak satışa çıkacak olan biletlerini (kişi başına en fazla 2 adet olmak üzere) Mobilet’in web sitesi ile aplikasyonu üzerinden her hafta pazartesi günü saat 12:00’den itibaren temin edebiliyor.

3 TEMMUZ'DA BAŞLADI

3 Temmuz Cumartesi akşamı 21.00’de Şef Kerem Esemen’in yönetimindeki İstanbul Film Müzikleri Orkestrası’nın eşliğinde Charlie Chaplin’in City Lights / Şehir Işıkları” filminin gösterimiyle start alan festivalin Müzik akşamları ise 8 Temmuz’da Balkan Müziği’nin önde gelen ismi Muammer Ketencoğlu ile başladı.

EMİN FINDIKOĞLU CAZ AYAĞININ AÇILIŞINI YAPTI

9 Temmuz Cuma günü festivalin caz ayağının açılışını Emin Fındıkoğlu yaptı.

Aynı zamanda Kadıköylü olan ve + 12 Big Band projesiyle caz müziğinin farklı kuşaklardan usta isimlerini bir araya getiren Fındıkoğlu bu vesileyle başta Kadıköylüler olmak üzere tüm müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşattı.

Festivalin hafta sonu kuşağının ilk ismi ise müzik dünyamızın tartışılmaz divalarından Nükhet Duru oldu.

Geçtiğimiz aylarda Kadıköy’e taşınan Duru 10 Temmuz Cumartesi akşamı komşularıyla Türk pop müziğinin unutulmaz hitlerinden oluşan repertuarını buluştururken yazın en özel gecelerinden birine imza attı.

Festival boyunca sahne alacak müzisyenler arasında Gülsin Onay, Itri & Bach ItriÇağ Erçağ, Kamufle feat. Lara Di Lara, Sattas, Cello Paradiso, Anadolu’nun Renkleri, Melike Şahin, Bülent Ortaçgil, Trio Likya, Selen Gülün Kadınlar Matinesi, Harun Tekin & Koray Candemir Şakalı Akustik, Trio Patara, Ali Perret & Timuçin Şahin Quartet, Kaan Tangöze, Evrencan Gündüz, Can Kazaz, Gaye Su Akyol, Baba Zula, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, Nova Norda, Kardeş Türküler, Lepidus Ensemble, Melis Sökmen ve Taksim Trio gibi her biri kendi alanında çok sevilen isimler yer alıyor.

Festivalin uluslararası misafirleri de aynı çizgiyi koruyor. Elektronik müziğin son dönemde yükselen isimlerinden olan ve Türkiye’de de ilgiyle izlenen Santi & Tuğçe ikilisi Berlin’den, Flamenco’nun efsane isimlerinden piyanist Dorantes ile kuşağının en önemli yorumcusu olarak gösterilen Marina Heredia ise Endülüs’ten festivale gelirken, Kolektif İstanbul ekibi Fransa’dan festivale katılarak Kalamış Yaz Festivalinin müzikseverler için unutulmaz bir deneyim olmasına katkıda bulunacaklar.

Festivalin Charlie Chaplin’in City Lights/ Şehir Işıkları filmiyle start alan açıkhava film gösterimleri ise Zoltan Fabri, Kelly Reichardt, Jafar Panahi, Elia Kazan, Zeki Ökten, John Sturges, Nicolas Hytner, Roberto Rossellini, Carlos Saura, Ettore Scola, Volker Schlöndorf, Margaret Von Trotta, Sebastian Lellio, Vincet Paronnaud, Marjane Satrapi, Shohei Imamura, Yavuz Turgul ve Milos Forman gibi yedinci sanatın büyük ustalarının yapıtlarıyla devam edecek.

Festivalin sinema seçkisi sonbaharda sanat yönetmeni Emin Alper’le sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinemaevi ekibi tarafından oluşturuldu.

İki ay boyunca yaklaşık 51 etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Kalamış Yaz Festivali 30 Ağustos akşamı önümüzdeki günlerde açıklanacak sürpriz bir ismin konseriyle son bulacak. Festival programı şu şekilde:

TARİH SANATÇI 03 Temmuz C.tesi ŞEHİR IŞIKLARI (film gösterimi) 04 Temmuz Pazar CEHENNEMDE İKİ DEVRE (film gösterimi) 05 Temmuz P.tesi 06 Temmuz Salı 07 Temmuz Çar. İLK İNEK (film gösterimi) 08 Temmuz Per. MUAMMER KETENCOĞLU & BALKAN YOLCULUĞU 09 Temmuz Cuma EMİN FINDIKOĞLU + 12 BIG BAND 10 Temmuz C.tesi NÜKHET DURU 11 Temmuz Pazar OFSAYT (film gösterimi) 12 Temmuz P.tesi 13 Temmuz Salı BACH & ITRİ 14 Temmuz Çar. RIHTIMLAR ÜZERİNDE (film gösterimi) 15 Temmuz Per. 16 Temmuz Cuma KAMUFLE & LARA Dİ LARA 17 Temmuz C.tesi SATTAS 18 Temmuz Pazar SÜRÜ (film gösterimi) 19 Temmuz P.tesi 20 Temmuz Salı CELLO PARADİSO 21 Temmuz Çar. ZAFER MADALYASI (film gösterimi) 22 Temmuz Per. ANADOLU’NUN RENKLERİ 23 Temmuz Cuma MELİKE ŞAHİN 24 Temmuz C.tesi BÜLENT ORTAÇGİL 25 Temmuz Pazar CADI KAZANI (film gösterimi) 26 Temmuz P.tesi 27 Temmuz Salı TRİO LİKYA 28 Temmuz Çar. ROMA AÇIK ŞEHİR (film gösterimi) 29 Temmuz Per. SELEN GÜLÜN KADINLAR MATİNESİ 30 Temmuz Cuma SANTİ & TUĞÇE 31 Temmuz C.tesi HARUN TEKİN & KORAY CANDEMİR ŞAKALI AKUSTİK Tarih Sanatçı 1 Ağustos Pazar AY CARMELA (film gösterimi) 2 Ağustos P.tesi GÜLSİN ONAY PİYANO RESİTALİ 3 Ağustos Salı TRİO PATARA 4 Ağustos Çar. ÖZEL BİR GÜN (film gösterimi) 5 Ağustos Per. ALİ PERRET & TİMUÇİN ŞAHİN DÖRTLÜSÜ 6 Ağustos Cuma KAAN TANGÖZE 7 Ağustos C.tesi EVRENCAN GÜNDÜZ 8 Ağustos Pazar KATHARINA BLUM’UN ÇİĞNENEN ONURU (film gösterimi) 9 Ağustos P.tesi 10 Ağustos Salı CAN KAZAZ 11 Ağustos Çar. MUHTEŞEM KADIN (film gösterimi) 12 Ağustos Per. GAYE SU AKYOL 13 Ağustos Cuma BABA ZULA 14 Ağustos C.tesi İLHAN ERŞAHİN 15 Ağustos Pazar PERSEPOLİS (film gösterimi) 16 Ağustos P.tesi SERSERİ MAYINLAR (film gösterimi) 17 Ağustos Salı KOLEKTİF İSTANBUL 18 Ağustos Çar. NARAYAMA TÜRKÜSÜ (film gösterimi) 19 Ağustos Per. DORANTES & MARİNA HEREDİA “ESENCIAS” 20 Ağustos Cuma NOVA NORDA 21 Ağustos C.tesi KARDEŞ TÜRKÜLER 22 Ağustos Pazar AŞK FİLMLERİNİN UNUTULMAZ YÖNETMENİ (film gösterimi) 23 Ağustos P.tesi SO Duo 24 Ağustos Salı LEPİDUS ENSEMBLE 25 Ağustos Çar. HAIR (film gösterimi) 26 Ağustos Per. MELİS SÖKMEN 27 Ağustos Cuma (3 Ağustos’ta açıklanacak) 28 Ağustos C.tesi TAKSİM TRİO 29 Ağustos Pazar 30 Ağustos P.tesi SÜRPRİZ KAPANIŞ KONSERİ