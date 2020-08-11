Kalacak yeri olmayan koruma altındaki genç kız, çocuk evine yerleştirildi

Mardin Anadolu Lisesi öğrencisi Amine A. sosyal medya hesabında, 18 yaşını doldurduğu için kaldığı Musa Cihaner Çocuk Yuvası'ndan çıkartıldığını ve kalacak yeri olmadığını paylaştı.

Bu paylaşımı gören Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne konuyla ilgilenmeleri talimatını verdi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Amine A'ya ulaşarak, Bakanlığın çocuk evleri sitesinde hizmet almaya devam etmesini sağladı.