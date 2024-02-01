Kakaolu kek tarifi, evde kolay ve lezzetli kakaolu kek nasıl yapılır?

Kakaolu kek tarifi, evde kolay ve lezzetli kakaolu kek nasıl yapılır?

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Kek çeşitleri arasında kakaolu kekin yeri ayrıdır. Buram buram kakao kolan, yumuşacık kakaolu keki sevmeyen yoktur. Özellikle çocukların severek yediği kakaolu kek her evin mutfağında pişer. Zamansız bir lezzet olan kakaolu kek evde temel malzemelerle kolaylıkla hazırlanır ve kısa sürede ikrama hazır hale gelir. Şimdi sizlere kolay pratik bir kakaolu kek tarifi vereceğiz. Aynı zamanda kakaolu kek tarifinin püf noktalarını da paylaşacağız. İster çayın yanında ister özel günlerde, bu kek her zaman favoriniz olacak.

Kakaolu Kek Tarifi Malzemeleri

Kakaolu kek her evde bulunan temel malzemelerle kısa sürede hazırlanır. İşte kakaolu kek tarif malzemeleri:

Kek için:

5 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı kakao tozu

1/2 su bardağı sıvı yağ (örneğin ay çiçek yağı)

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya şekeri

1 tatlı kaşığı kabartma tozu ya da karbonat

Bir tutam tuz

Üzeri için (isteğe bağlı):

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Pudra şekeri veya çikolata sosu

Kakaolu Kek Tarifi

Fırını 180°C dereceye ısıtın ve kek kalıbınızı tereyağı ile yağlayın veya yağlı kağıt ile kaplayın.

Bir karıştırma kabında un, kakao tozu, kabartma tozu, karbonat ve tuzu birlikte eleyin. Bu, malzemelerin homojen bir şekilde karışmasını sağlar.

Başka bir büyük kasede yumurtaları ve toz şekeri köpük köpük olana kadar iyice çırpın. Şeker tamamen eriyene kadar çırpmaya devam edin.

Sıvı yağı, sütü ve vanilya özütünü ekleyip karıştırın.

Kuru malzemeleri yavaşça sıvı karışıma ekleyin ve spatula veya tahta kaşıkla karıştırarak homojen bir kek hamuru elde edin. Hamuru fazla karıştırmamaya özen gösterin, çünkü fazla karıştırma kekin sert olmasına neden olabilir.

Hazırladığınız kek hamurunu yağladığınız veya yağlı kağıtla kapladığınız kek kalıbına dökün. Hamuru düzeltmek için bir spatula kullanabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kürdan veya bıçakla kekin içine batırıp çıkarın, eğer temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.

Kekinizi fırından çıkardıktan sonra 10-15 dakika kadar kalıpta soğumaya bırakın. Sonra kalıptan çıkarın ve tamamen soğumaya bırakın.

Soğuyan kekin üzerini pudra şekeri ile süsleyebilir veya eritilmiş çikolata sosu ile kaplayabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak çikolata parçacıkları veya ceviz içi ile de süsleyebilirsiniz.

Kesip servis yapın ve afiyetle yiyin!

Kakaolu Kek Püf Noktası

Kakaolu kek yaparken lezzetli ve puf puf kabarmış bir sonuç elde etmek için bazı püf noktalara dikkat etmek önemlidir. İşte kakaolu kek yapmanın püf noktaları:

Yumurtalar, süt ve tereyağı gibi malzemelerin oda sıcaklığında olması, kekin daha iyi kabarmasını sağlar.

Kaliteli kakao tozu kullanmak, kekin lezzetini artırır. İyi bir kakao, daha zengin bir çikolata tadı verir.

Un ölçeğini iyi ayarlayın. Her un aynı yoğunlukta olmayabilir. Fazla un kullanmak, keki kurutacaktır.

Kullanacağınız kabartma tozu ve karbonatın taze olmasına özen gösterin. Eski kabartma tozu ve karbonat kekin kabarmasını engelleyebilir.

Yumurtaları tek tek ekleyin ve her birini ekledikten sonra iyice karıştırın. Bu, kekin daha iyi kabarmasına yardımcı olur.

Unu eklerken ve karıştırırken hamuru fazla karıştırmamaya çalışın. Hamur fazla karıştırıldığında kek sert olabilir.

Kekinizi pişirirken, fırından çıkarmadan önce bir kürdan veya bıçakla içine batırarak pişip pişmediğini kontrol edin. Temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.

Kekin fırından çıktıktan sonra en az 10-15 dakika kadar kalıbında soğumasına izin verin. Sonra tel bir ızgara üzerine aktararak tamamen soğumasını sağlayın.

Kakaolu kekinizi isteğe bağlı olarak pudra şekeri, çikolata sosu, krema veya meyve dilimleri gibi malzemelerle süsleyebilirsiniz.

İyi bir kek kalıbı kullanmak, kekinizin daha düzgün pişmesine yardımcı olur. Kalıbı yağlayıp unlayarak kekin yapışmasını önleyebilirsiniz.

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