Kainat Güzeli Sheynnis Palacios ülkesinde tartışma çıkardı
El Salvador'da 19 Kasım'da yapılan Kainat Güzellik Yarışması'nı kazanan ve Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın temsilcisi olan Sheynnis Palacios, ülkesinde tartışma yarattı
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Kainat Güzellik Yarışması’nı kazanan ve Orta Amerika ülkesi Nikaragua’nın temsilcisi olan 23 yaşındaki Sheynnis Palacios, ülkesinde tartışmalara yol açtı.
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Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega’nın hükümetinin yaptığı açıklamada, Sheynnis Palacios’un 2018’de rejime karşı protestoların merkezi olan bir üniversiteden mezun olduğu ve yürüyüşlere de katıldığının ortaya çıktığı belirtildi.
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Bu nedenle kainat güzeli ünvanına gölge düştüğü bildirildi. Nikaragua Devlet Başkan Yardımcısı Rosario Murillo da "Bir gurur kaynağı olması gereken kainat güzelliğini, yıkıcı bir darbe çığırtkanlığına dönüştürmek isteyen teröristler görüyoruz" dedi.
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Ancak hükümet tarafından hapse atılan ya da sürgüne zorlanan onlarca rahipten biri olan Silvio Báez ve diğer muhalifler kainat güzelini tebrik etti.
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23 yaşındaki Palacios, yarışmada, kadınların her alanda çalışabilmesi için cinsiyetler arasındaki maaş farkını kapatmak için çalışmak istediğini söylemişti.