Kahve sözleri: Kahve ile ilgili anlamlı, kısa ve güzel sözler ile kahve story sözleri

Kahve sözleri: Kahve ile ilgili anlamlı, kısa ve güzel sözler ile kahve story sözleri

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Bu lezzete dair kahve sözleri de sosyal ağlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Şairlerin ve yazarların dahi satırlarını süsleyen kahve üzerine onlarca farklı söz bulunmaktadır. Kahve sözlerinin detaylarına yazımızda sizler için yer verdik. Kahve ile ilgili sözler, kısa kahve sözleri, anlamlı kahve sözleri, Cemal Süreya kahve ile ilgili sözler, kahve ile ilgili güzel sözler, kahve story sözleri, dostla kahve sözleri, tek içilen kahve sözleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Kahve İle İlgili Sözler

Çayın kalabalıkla arası iyidir; kahve yalnızlık ister.

“Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.” (T. S. Eliot)

“Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.” (Serkan Özel)

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. (Türk Atasözü)

“Hissiz kalmaktansa kahveyle acı çekmeyi tercih ederim.” (Napolyon Bonapart)

Gönül ne kahve ister ne kahvehane; gönül sohbet ister kahve bahane…

“Dünyanın en güzel üç kokusundan biri, kesinlikle taze pişmiş kahve kokusudur.” (Buket Uzuner)

“Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.” (David Lynch)

“Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına sen kalayım.” (Cemal Süreya)

“Kahve aşk gibidir, her ne kadar sabır ve özen gösterirsen tadı o kadar güzel olur.” (Elif Şafak)

“Beni cinnetten çıkaran bir şey varsa, o da kahve hazır denildiğinde kahvenin hazır olmamasıdır.” (J. D. Salinger)

“Bana göre dünyanın en güzel icatlarından bir tanesi; taze kahve kokusudur.” (Hugh Jackman)

“Kahvede midir dostluk yoksa yüreklerde mi? İçilirken edilen koyu telveli sohbetlerde mi? Bir fincan kahvenin değil kırk yıl hatırı mı? Yürekten seven ölümsüz dostluklarda mı?” (Gülay Sıkılmaz Erçin)

“Gel desem, bu akşam, bir kahve ısmarlayayım sana. Bir fincan kahve: Cezvesinde kaynamış hatıralar, köpüklerinde sevgi parlayan, fincanında dostluk ile telve, bir yorgunluk kahvesi. En iyisi ben sana bir şiir ısmarlayayım. Yanında da bir fincan acı kahve.” (Hasan Gezer)

Kahvenin kahve olabilmesi için, aşk gibi değil, ölüm gibi acı olması gerekir. (Arap SöyIemi)

“Her şeyden biraz kalır diyor birileri, çoğulluk haklılıktır. Kavanozda biraz kahve, kutuda biraz ekmek, insanda biraz acı.” (Turgut Uyar)

“Aldanma kahvenin kara rengine benzemez hiç gecenin zifirine. Bu yüzden mutluluk çöker yüreğine dost, dosta ikram ettiğinde.” (Necdet CemaI Ocak)

Atalar bu sözü boşa dememiş kırk yıl dostluk sağlar bir fincan kahve. Ola ki bu dörtlük yerini bulur; şu gönlümü dağlar bir fincan kahve.

Kahve yemenden gelir, bülbül çimenden gelir, Havva kızın sevgilisi kalpten derinden gelir.

“Kendimi öldürmeli mi yoksa bir bardak kahve mi içmeliyim?” (AIbert Camus)

Kısa Kahve Sözleri

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Bir fincan kahve, sadece içecek değil, bir anın başlangıcıdır.

Kahve, en iyi dostunuz gibi, sıcacık ve içtikçe keyif verir.

Günün tadı, bir fincan kahveyle çıkar.

Hayat karmaşıksa, kahveyle basitleşir.

Bazen bir fincan kahve, en güzel şiir gibidir.

Kahve hatır işidir. Kıymet bilenle içilir.

Kahve içerken, dünya dışarıda kalır; sadece sen ve kahven kalırsınız.

Bir fincan kahve, içindeki mutluluğu dışa vuran sihirli bir içecektir.

Kahve, her anı özel kılar; içerken anı yaşamak gibisi yok.

Güne başlamanın en güzel yolu, bir fincan kahveyle olur

Anlamlı Kahve Sözleri

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına sende kalayım.

Kahvenin tadı hatır bilenle çıkar. Kahve yalnız iken, çay ise kalabalık iken güzeldir.

Kahve dostun muhabbetine, sevgilinin gözlerine ve arkadaşın sohbetine içilir.

Sade kahve yalnızlığı, sessizliği sever, orta kahve kendi halindeliği sever, şekerli kahve aksiyon ve hareketi sever.

O benim kremamdı, ben de onun kahvesiydim. Ve bir araya gelmemiz bir harikaydı…

Kahveyi gece kadar siyah cehennem kadar sıcak ve kadın kadar tatlı içeceksin

Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.

Kahve hatır işidir sadece kıymet bilenle içilir.

Kahveler fincan olsun, bahtınız güzel olsun. Dostla içeceksek kahvemiz sade olsun.

Senin sevginin kahvesinden koy yaşamıma, kırk yıl sende durayım.

Bana göre dünyanın en güzel icatlarından bir tanesi taze kahve kokusudur. (Hugh Jackman)

Kahve hatıraların kapısını açar tutkular her yudumda titretir yüreği hafızada ki sohbetin detayları sorgulanır her detayda keşkeler yankılanır.

Oysa kahve içmişliğimiz de vardı. Bu ne hatır gönül bilmezlik diyemedim.

Kahve kokusunu seviyorum çünkü insana canlılık veren, derin anlamlı ve güzel bir koku.

Dostlarla içilen kahve neşedir. Kahkahalar köpüklerin üzerinde yüzer.

Bir kez uyanıp ve kahvenin kokusunu aldığınızda, uykuya geri dönmek zordur.

Gönlü hoş olanda kalır kahvenin hatırı kırk yıl. Gönlü hoş olmayan ne kahve tanır ne de hatır.

Ne hissedersen onu yaşarsın bir fincan kahvenin içinde. Kâh anıları yaşatır bazen, kâh dostluğu.

Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil, bir ömür sende kalayım. (Ümit Ziya AItı)

Cemal Süreya Kahve İle İlgili Sözler

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Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına Sen kalayım. – Cemal Süreya

Gelirsen çay demlerim, gelmezsen kahve yaparım. Su kaynadı haberin olsun. Cemal Süreya

Sevgilim, bir günün ortası şimdi. Taşıtlar hızla gelip geçiyor, her yer kalabalık, ben seni düşünüyorum bir bodrum kahvesinde. Uzat bana uzat ellerini... - Cemal Süreya

Kahve İle İlgili Güzel Sözler

Bir fincan kahve içerken, dünya sadece seninle ilgilenir gibi gelir.

Hayat bir macera, kahve ise bu maceranın yakıtıdır.

Kahve içmeyi sevenler, hayatta küçük mutlulukları fark edenlerdir.

Kahve kokusu, bir sabahın ilk ışığı gibi içimi aydınlatır.

Kahvenin acı olduğunu sandıkları gibi sizin de tatsız olduğunuzu düşünürler.

İyi bir gün, o kahveyi içmekle başlar.

Kahve, sabahın toparlayıcı kucaklamasıdır.

Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum. Bir kahve içip düşünmek için

Kahve, içtikçe insana sevgiyle sarılan bir dost gibidir.

Kahve, içimizdeki sessizliği konuşturan bir dil gibidir.

Kahve Story Sözleri

Başarıya giden yol aslında bir yol değildir. Kahve ile dolup taşan bir nehir yatağıdır.

Birinin bana benim kahveye baktığım gibi bakmasını istiyorum.

Bitmeyen kahve, yeni kitaplar ve sonsuz umut lazım şimdi bize.

Ne hissedersen onu yaşarsın bir fincan kahvede, bazen hüzün, bazen umut…

Soru önemli değil. Kahve her zaman cevap olacak.

“Neyse kahve yapayımda içelim”, dünyanın en güzel sözü değil de ne…

Su içmek insani, kahve içmek ilahidir.

Bazen mutluluk küçücük bir fincandan yayılan kahve kokusudur.

Aslında, kahve ve aşk aynı tada sahiptir – acı tatlı!

Hayat sıcak kahve gibidir, acele edersen ağzın yanar.

Soğuyan kahve artık tat vermez. Tıpkı aşk gibi. Hatta mideyi rahatsız eder…

Arkadaşlık kahve gibidir, bir kez soğuduğunda asla eski tadını vermez, ısıtıldığında bile.

Güzelleşmenin en iyi yolu bir bardak kahvedir.

Kahve aptalca şeyleri daha verimli bir şekilde yapmama yardımcı oluyor.

Hayat karmaşasında, en iyi gelen şey bir fincan sıcak kahvedir.

Çayın kalabalıkla arası iyidir, kahve yalnızlık ister…

Dünyada kahve olduğu sürece işler ne kadar kötüleşebilir ki?

Arkadaşlarla içilen kahve terapiden daha iyi gelir…

Gün doğarken uyanmak, güzel bir fincan kahve içmek ve kitap okumak gibisi yoktur.

Her başarılı kadının arkasında önemli bir miktar kahve vardır.

Kendimi öldürmeli miyim yoksa bir fincan kahve mi içmeliyim?

Kalbinin sesini dinle ama yanına bir fincan da kahve al.

Yeterince kahve verilirse dünyayı yönetebilirim.

Başarılı bir kariyerin sırrı, işten önce iyi bir fincan kahvedir.

Uyan, bir kahve iç, saçını tara ve mutlu olmak için başka kimseye ihtiyacın olmadığını bil. Dünya senin.

Dostla Kahve Sözleri

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Kahve dostun muhabbetine, sevgilinin gözlerine ve arkadaşın sohbetine içilir.

Ne hissedersen onu yaşarsın bir fincan kahvenin içinde. Kâh anıları yaşatır bazen, kâh dostluğu.

Kahve çok acıdır aslında ama dost ile içilen kahvenin muhabbet vardır tadında.

”Atalar bu sözü boşa dememiş kırk yıl dostluk sağlar bir fincan kahve. Ola ki bu dörtlük yerini bulur şu gönlümü dağlar bir fincan kahve.” (Hanifi Kara)

Gel desem bu akşam bir kahve ısmarlayayım sana. Bir fincan kahve cezvesinde kaynamış hatıralar köpüklerinde sevgi parlayan fincanında dostluk ile telve bir yorgunluk kahvesi. En iyisi ben sana bir şiir ısmarlayayım.

Aldanma kahvenin kara rengine benzemez hiç gecenin zifirine bu yüzden mutluluk çöker yüreğine dost dosta ikram ettiğinde.

Selam benden vermesi sizden, çay benden şekeri sizden, kahve benden dostluk sizden, davet benden sohbeti sizden.

Tek içilen kahve sözleri

“Çay kalabalıkla iyi anlaşır fakat kahve ya yalnızlık ister ya da sevgili.”

“Hayat bazen kahve, kitap ve müzikten ibaret olmalı yalnızca.”

“Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum. Bir kahve içip düşünmek için.” (Cesare Pavese)

“Benim günlerim hep orta şekerli ve hep bol köpüklü. Bir kahve fincanında kayboldu tüm ümitlerim fakat benim hayallerim hep bol köpüklü.”

“Bir pencerenin kenarında bir fincan kahvede yayılan o büyüleyici koku, elinde en sevdiğin kitap ve elbette yalnızlık. İşte, huzur ve mutluluk yalnızca bu üç şeyde gizlidir.”

“Bu hayatta kokusuyla büyülendiğim iki şey vardır. Birincisi sahaftan alınan kitabın her sayfasından yayılan buram buram yaşanmışlıklar ve taptaze kahvenin etrafa yaydığı o koku. Bu iki koku karşısında dayanamam ve kendimden geçerim.”

“Bazen bir şarkı açarsın ve o şarkı eşliğinde kahveni yudumlarsın. Kahvene eşlik eden o şarkı senin söylemek istediğin her şeyi söyler.”

“Kahve hasret kokar kimi zaman. Uzaklara baka baka içeriz. Çünkü her yudumunda bolca özlem, köpüğünde bolca gözyaşı fakat telvesinde ise sevgi barındırır.”

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