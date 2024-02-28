Kahve sözleri: Kahve ile ilgili anlamlı, kısa ve güzel sözler ile kahve story sözleri
Bir yaşam biçimi olarak da tanımlanan kahve keyfi, sohbetlerimizi taçlandırmakta ve muhabbetlerimize ortak olmaktadır. Sabahları ayılmak, dinç bir şekilde güne hazırlanmak ya da keyif kutlamaları için tercih ettiğimiz kahve, kimilerimiz için hayatın vazgeçilmezi. Kahve sözleri: Kahve ile ilgili anlamlı, kısa ve güzel sözler ile kahve story sözleri nelerdir? İşte, detaylar.
Bu lezzete dair kahve sözleri de sosyal ağlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Şairlerin ve yazarların dahi satırlarını süsleyen kahve üzerine onlarca farklı söz bulunmaktadır. Kahve sözlerinin detaylarına yazımızda sizler için yer verdik. Kahve ile ilgili sözler, kısa kahve sözleri, anlamlı kahve sözleri, Cemal Süreya kahve ile ilgili sözler, kahve ile ilgili güzel sözler, kahve story sözleri, dostla kahve sözleri, tek içilen kahve sözleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Kahve İle İlgili Sözler
Kısa Kahve Sözleri
Anlamlı Kahve Sözleri
Cemal Süreya Kahve İle İlgili Sözler
Kahve İle İlgili Güzel Sözler
Kahve Story Sözleri
Dostla Kahve Sözleri
Tek içilen kahve sözleri
“Çay kalabalıkla iyi anlaşır fakat kahve ya yalnızlık ister ya da sevgili.”
“Hayat bazen kahve, kitap ve müzikten ibaret olmalı yalnızca.”
“Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum. Bir kahve içip düşünmek için.” (Cesare Pavese)
“Benim günlerim hep orta şekerli ve hep bol köpüklü. Bir kahve fincanında kayboldu tüm ümitlerim fakat benim hayallerim hep bol köpüklü.”
“Bir pencerenin kenarında bir fincan kahvede yayılan o büyüleyici koku, elinde en sevdiğin kitap ve elbette yalnızlık. İşte, huzur ve mutluluk yalnızca bu üç şeyde gizlidir.”
“Bu hayatta kokusuyla büyülendiğim iki şey vardır. Birincisi sahaftan alınan kitabın her sayfasından yayılan buram buram yaşanmışlıklar ve taptaze kahvenin etrafa yaydığı o koku. Bu iki koku karşısında dayanamam ve kendimden geçerim.”
“Bazen bir şarkı açarsın ve o şarkı eşliğinde kahveni yudumlarsın. Kahvene eşlik eden o şarkı senin söylemek istediğin her şeyi söyler.”
“Kahve hasret kokar kimi zaman. Uzaklara baka baka içeriz. Çünkü her yudumunda bolca özlem, köpüğünde bolca gözyaşı fakat telvesinde ise sevgi barındırır.”