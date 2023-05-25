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Peki, kahve neyden yapılır? Kahve nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Bu soruların cevapları oldukça önemli. Eğer doğru bir şekilde malzemeleri hazırlarsanız, en güzel kahveyi de elde edeceksiniz.

Kahve Neyden Yapılır?

Kahve yapabilmeniz için öncelikle hangi malzemelere ihtiyacınız olduğunu bilmeniz gerekiyor. Kahve hammaddesi ise adından da anlaşılacağı üzere kahve çekirdekleridir. Kahve yapmak istiyorsanız kahve çekirdeklerini öğütmeniz ve ince bir toz haline getirmeniz gerekiyor.

Buna ek olarak bol köpüklü ya da şekersiz kahve yapabilirsiniz. Her birinin tarifi farklıdır ama kullanılan ana malzeme aynıdır.

Kahve Nasıl Yapılır?

Kahve yapmak istiyorsanız öncelikle kahve yapımı malzemelerini araştırmalısınız. Örneğin, sütlü kahve yapacaksanız süte kahveye ve isteğe bağlı olarak şekere ihtiyaç duyacaksınız. Şekersiz kahve yapacaksanız da kahve ve su yeterli olacaktır.

Eğer kahveyi kendiniz elde etmek istiyorsanız da;

- Bir öğütücüye ihtiyacınız var.

- Kahve çekirdeklerini bu öğütücüden geçirmelisiniz.

- Ardından toz haline gelen kahveleri, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Elektrikli cezve ya da kahve makineleri bu işlemi yapmazlar. Profesyonel bir şekilde kahve elde etmek için profesyonel makine kullanmanız gerekiyor. Bu sebeple öğütücülerin rolü büyüktür.

Peki o halde kahve nasıl yapılır?

- Bir cezveye bir fincan kadar su koymalısınız.

- Ardından bir çay kaşığı kahve ekleyin.

- Eğer şekersiz ve sade olacaksa şeker eklemenize gerek yoktur. Ama şekerli, orta şekerli olacaksa o zaman bir ya da iki adet şeker atabilirsiniz.

- Sonrasında bu karışımı kaşık yardımıyla karıştırın.

- Cezveyi kısık ateşe koyun ve kaynayana kadar bekleyin. Ama asla bu süre içerisinde karıştırmayın.

Hepsi bu kadar! Eğer köpüklü bir kahve istiyorsanız da püf noktalarını iyi biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü Türk kahvesi denildiğinde bol köpüklü olması da önemlidir. Peki bol köpüğü nasıl elde edeceksiniz?

Bol Köpüklü Türk Kahvesi Yapın

Bunu yapmak da oldukça kolaydır. Kahve neden yapılır sorusuna cevap olarak kahve çekirdeği ya da öğütülmüş kahve, su ve şeker demiştik. Aynı zamanda bol köpüklü olması da istenebiliyor.

- Kahve hazırlama sürecine başlamalısınız.

- Malzemeleri karıştırdıktan ve cezveyi kısık ateşe koyduktan sonra bekleyin.

- Ateşteyken kahveyi karıştırmayın ve kesinlikle kısık ateşte bırakın.

- Kahve kaynama noktasında geldiğinde köpürür ve bu noktada ocaktan almanız gerekir.

- Kahveyi hemen fincanlara koymamalısınız. Öncesinde üstte biriken köpükleri fincanlara ekleyin.

- Tekrar ateşe koyun. Sonra taşmak üzere olduğunda ateşten alın ve kahveleri bardaklara koyun.

Eğer bu işlemi unutmadan, doğru bir sırayla yaparsanız köpüklü kahvenizi hazırlamış olacaksınız. Sadece belirtilen püf noktalara dikkat etmeniz gerekecek. Eğer bunlardan birini bile yapmazsanız ya da yanlış yaparsanız kahveniz istediğiniz kadar köpürmeyecektir. Bazen siz bunların hepsini yapsanız bile kahvenin istediğiniz ve olması gerektiği şekilde köpürmediğini görebilirsiniz. Bunun sebebi de cezvenin kalitesiz olması olabilir. O sebeple bütün ihtimalleri düşündüğünüzden emin olun.

Bu bilgilerin yanı sıra kahve hazırlıyorsanız, her şeyiniz tamamsa, ikramlık olarak da yanına bazı malzemeler koymanız gerekebilir. O halde köpüklü bir Türk kahvesinin yanına ne konulmalıdır?

- Lokum

- Tatlı

- Şeker

- Küçük atıştırmalık ekleyebilirsiniz.

Bu tamamen size kalan bir seçenektir. Ama genel olarak kahve yapmak istiyorsanız püf noktalarını hayat kurtarır!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos