Kafein vücuda girdiğinde, sempatik sinir sistemini uyarıyor. Bu, kan basıncının yükselmesine, adrenalinin salınmasına neden oluyor; kalbin daha sert ve daha hızlı atmasını sağlıyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Bu durumda kalp işleviniz zaten idealden azsa, bu gerçek bu sorun için bir reçete olabilir” diyor.