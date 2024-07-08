Kahvaltılarınızda mutlaka yumurta tüketmelisiniz: Yumurta yiyerek daha uzun süre tok kalabilir misiniz?

OBEZ KİŞİLER İLE DE BİR DENEY YÜRÜTÜLDÜ

Kilolu ve obez 50 bireyden oluşan bir grupla yapılan benzer kurgulu başka bir deneyde ise yumurtalı kahvaltının tokluğu uzun süre koruyabilmesine rağmen takip eden öğünde daha az kalori alım isteğini garantilemediği tespit edildi.