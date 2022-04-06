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Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kahtalı Mıçek gerçek adı ne?

Star TV ekranlarında yayınlanan fenomen eğlence programı İbo Show'da eğlence durulmuyor. Bu akşam ekrana gelecek İbo Show'a konuk olan isimlerden biri de Kahtalı Mıçe oldu. Ünlü türkücü Kahtalı Mıçı'nın kim olduğu ve gerçek adının ne olduğu merak konusu oldu. İşte Kahtalı Mıçe gerçek ismi hakkında merak edilenler...

06.04.2022 - 17:37 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe'nin gerçek ismi sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla Star TV'de ekrana gelen İbo ShoW'un konukları gündemden düşmüyor. Kahtalı Mıçe bu akşam İbo Show'da en sevilen türküleri seslendirecek. İşte Kahtalı Mıçe hayatı, yaşı ve gerçek ismi hakkında bilgiler... 

  • KAHTALI MIÇE KİMDİR?

    Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçı, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuştur.

    Mıçı, Mustafa'nın kısaltılmışıdır. 2 kız bir erkek kardeşi vardır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı. 17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı.

  • 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçı, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir.

    Kahtalı Mıçı, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır

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