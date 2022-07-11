Kahreden ölüm! Serinlemek isteyen genç boğuldu

Alınan bilgiye göre, dün denize giren Arda Kalkan (18), yaklaşık 15 dakika sonra çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu.

AA'da yer alan habere göre karaya çıkarılan gence ilk müdahale, buradaki bir sağlık personeli tarafından yapıldı. Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Kalkan, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi.

Arda Kalkan'ın Kuşadası'na tatil için Bursa'dan geldiği öğrenildi.