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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!

        İstanbul Sultangazi'de, oğlunun iş yerini ziyaret eden 56 yaşındaki Liyadin Şimşek, asansöre binmek isterken kabin gelmeden açılan kapı sebebiyle asansör boşluğuna düştü. Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 09:17 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:23
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        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
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        İstanbul'da yürek yakan olay, dün saat 16.20 sıralarında, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir binada meydana geldi.

        ASANSÖRÜ ÇAĞIRDI

        DHA'daki habere göre oğlunu ziyaret etmek için iş yerinin bulunduğu binaya giden Liyadin Şimşek (56), oğlunun yanına çıkmak için asansör çağırdı.

        KABİN GELMEDEN ADIM ATTI

        Asansörün kapısının kabin gelmeden açılması üzerine içeri adım atan Şimşek, giriş kattan eksi 2'nci kata düştü.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, Liyadin Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, itfaiye ekipleri Şimşek'in cenazesini bulunduğu yerden çıkardı.

        Cenaze, ambulans ile yakındaki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #istanbul
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