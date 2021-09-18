Bir aile bu aracın içindeydi! Kahreden kaza!

AA

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden 34 FR 0655 plakalı otomobil, sürücüsünün Pendik mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak yoldan çıktı.

OTOMOBİLİN MOTORU KOPTU

AA'da yer alan habere göre kazada arabanın kopan motoru da yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ ÇOCUK YARALI OLARAK ARAÇTAN ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar araçta bulunan 1 ve 4 yaşlarındaki yaralı iki çocuğu çıkardı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ANNE İLE BABA KAZA KURBANI

Ekiplerin yaptığı incelemede aracın sürücüsü erkek ile bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA'da yer alan habere göre hayatını kaybeden kadın ve erkeğin çocukların anne ve babası olduğu belirtildi. Polis ekipleri ve savcılığın olay yerindeki incelemesi sürüyor.