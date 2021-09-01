Hem anne hem kızı! Büyük acı!

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Doğanbeyli Mahallesi'nde yaşayan anne Şadiye (59) ve zihinsel engelli kızı 28 yaşındaki Neslihan Çakmakçı bir süre önce korona virüse yakalandı.

İHA'da yer alan habere göre anne kızın durumu ağırlaşınca Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören anne kızdan Neslihan Çakmakçı 29 Ağustos günü hayatını kaybetti.

Neslihan Çakmakçı, Doğanbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Anne ise 31 Ağustos günü hayatını kaybetti. Annenin cenazesi kızının mezarının yanına defnedildi.