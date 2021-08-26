Anne ile bebeği 'Korona' ayırdı! Büyük acı!

İstanbul'dan, uzman çavuş olan eşiyle birlikte tatil için memleketi Ordu´nun Kabataş ilçesine giden 6 aylık hamile Cemile Filar (23), geçen hafta perşembe günü evde rahatsızlanınca Fatsa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Cemile Filar'ın test sonucu pozitif çıktı. Filar, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine önce Çorum´a, ardından da Ankara Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

Filar, yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Filar'ın bebeği ise ameliyatla alınıp kuvöze kondu.

Filar´ın cenazesi, yakınları tarafından, Ankara Şehir Hastanesi'nin morgundan alınıp Ornu'nun Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi´ne getirildi. Cemile Filar, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.