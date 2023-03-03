DHA

Aydın'da, evin bahçesinde yanan koltukların arkasından 4 yaşındaki Berkay Taş'ın cansız bedeni çıktı. Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi 1020 Sokak'ta, iki katlı bir evin arka bahçesindeki iki koltuk bugün saat 12.30 sıralarında, tutuştu.

AİLE, KOMŞULARLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI Durumu fark eden ev sahibi aile ve yakınları ile komşuları, su ve küreklerle alevlere müdahale etti, bir yandan da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

MİNİK BERKAY'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU Alevler söndürülürken, yanan koltuklar yerinden kaldırıldığında Berkay Taş'ın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde bir de çakmak bulundu. Küçük Berkay'ın evlerinin bahçesinde oynarken, çakmakla koltuğu tutuşturduğu, koltukların arasında çıkamayıp, öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

AİLESİ VE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Berkay'ın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Berkay Taş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.