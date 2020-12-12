Bir ay yaşam savaşı verdi! Ceren'i de kaybettik!

Kocaeli'nde yaşayan ve lösemi tedavisi gören 21 yaşındaki Ceren Ağum, şikayetleri üzerine hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Testi sonucu pozitif çıkan Ağum, tedaviye alındı.

YOĞUN BAKIMA ALINIP ENTÜBE EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılan Ağum, 29 Kasım günü ise yoğun bakıma alınarak, entübe edildi.

BİR AYDIR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

Yaklaşık 1 aydır verdiği koronavirüs mücadelesini kaybeden Ceren Ağum, önceki gece hayatını kaybetti. Ceren Ağum´un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul´a götürüldü.