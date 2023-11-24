Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 24 Kasım Cuma günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş, Van ve Adıyaman'da deprem oldu. İşte 24 Kasım 2023 son dakika deprem haberleri...