Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte meydana gelen otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerinin tespitine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçe genelinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 akü, 2 motosiklet ve 2 motosiklete ait parçalar ele geçirildi. AA'nın haberine göre; şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.