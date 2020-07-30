Omar Şehahmed (7),Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Güneşli Mahallesi Ahmet Karacabey Caddesi'nde bisikletiyle gezerken H.A. yönetimindeki 46 H 0542 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Sürücü H.A. gözaltına alındı.