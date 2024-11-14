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        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş'ta orman yangını | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta orman yangını

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:31
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Ahır Dağı sulu tarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ve Büyükşehir itfaiyesine ait ekipler yönlendirildi.

        Yangına 1 helikopter, 20 arazöz,10 su tankı, 10 ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #orman yangını
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