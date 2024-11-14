Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Ahır Dağı sulu tarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ve Büyükşehir itfaiyesine ait ekipler yönlendirildi.
Yangına 1 helikopter, 20 arazöz,10 su tankı, 10 ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.