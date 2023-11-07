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        Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü

        Kahramanmaraş'ta nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü

        Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan sarı benekli semender bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 19:20 Güncelleme: 07.11.2023 - 19:20
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        Kahramanmaraş'ta "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.

        SARI BENEKLİ

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Dulkadiroğlu ilçesinde devriye faaliyeti sırasında korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan "sarı benekli semender" gördü.

        TESLİM EDİLDİ

        Muhafaza altına alınan semender, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #türk semenderi
        #haberler
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