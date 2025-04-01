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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, uçuruma yuvarlandı. Feci kazada sürücü hayatını kaybederken yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 06:54 Güncelleme: 01.04.2025 - 06:58
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        Uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Kahramanmaraş Onikişubat'ta hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Onikişubat ilçesinde İ. K'nin (44) kullandığı hafif ticari araç, Kürtül Mahallesi Kavkut Küme Evleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı.

        Savrulan araç, uçuruma yuvarlandı. Araçtan fırlayan İ. E. K. (11), yoldan geçen otomobili durdurarak yardım istedi.

        SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 3 KİŞ YARALANDI

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sürücü İ.K'nin öldüğünü belirleyen ekiplerce yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkartılan eşi M.K. (34) ve oğlu A.K. (14) ile İ. E. K. kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #haberler
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