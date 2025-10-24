Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem kameralara böyle yansıdı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4 büyük deprem anı bir işyerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Vatandaşlar büyük bir ses gürültüsünün ardından evlerinden dışarıya çıktı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük bir ses gürültüsü ile evlerinden çıkan vatandaşlar koşmaya başladı.
4 BÜYÜKLÜĞÜNDE
AFAD'ın verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08'de yerin 7.11 kilometre altında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAMERAYA YANSIDI
Deprem anı ve yaşanan panik bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Büyük bir ses gürültüsü ve ardından sarsıntı ile evlerinden çıkan vatandaşlar koşmaya başladı.
GÜRÜLTÜ VE SARSINTI
Kameraya yansıyan görüntüde önce büyük bir ses gürültüsü başladı ve sonrasında sarsıntı meydana geldi.