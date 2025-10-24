Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem kameralara böyle yansıdı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük bir ses gürültüsü ile evlerinden çıkan vatandaşlar koşmaya başladı.

REKLAM advertisement1

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD'ın verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08'de yerin 7.11 kilometre altında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAMERAYA YANSIDI

Deprem anı ve yaşanan panik bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Büyük bir ses gürültüsü ve ardından sarsıntı ile evlerinden çıkan vatandaşlar koşmaya başladı.

GÜRÜLTÜ VE SARSINTI

Kameraya yansıyan görüntüde önce büyük bir ses gürültüsü başladı ve sonrasında sarsıntı meydana geldi.