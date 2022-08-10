Kahramanmaraş'ta aile faciası! 5 kişi öldü

AA

Kahramanmaraş'ta bir genç, anne, baba ve 2 kardeşini öldürdüğü tabancayla intihar etti. Alınan bilgiye göre, Önsen Mahallesi'ndeki evlerinin çatısına çıkan B.Ö. (22), elindeki maket bıçağıyla henüz bilinmeyen nedenle kendisine zarar vermeye başladı.

B.Ö'nün yanına gelen ve polis memuru olduğu öğrenilen babası M.Ö. (51), oğluna müdahale etmeye çalıştı. B.Ö, bu sırada babasının beylik tabancasını alarak aile fertlerine doğru ateş etmeye başladı. B.Ö. ardından da aynı tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi.

Fotoğraf: İHA | B.Ö. (22)

4 KİŞİ OLAY YERİNDE 1 KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

AA'nın haberine göre; korkunç olayda, anne H.Ö. (45), ağabeyi H.F.Ö. (25) ve kardeşi T.Ö. (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan baba M.Ö. de kurtarılamadı.

Fotoğraf: AA

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, çevrede toplanan kalabalığa elim bir olay yaşandığını belirterek sükunet çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

*Haberin ilk görseli İHA tarafından servis edilmiştir.