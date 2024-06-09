Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 06.31’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.