Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06.31'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 09.06.2024 - 06:58 Güncelleme: 09.06.2024 - 06:58
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 06.31’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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