Kahraman komşular! Alevlerden böyle kurtardılar

Kahraman komşular! Alevlerin arasından böyle kurtardılar
Adana'da yalnız yaşadığı evde çıkan yangında, içeride mahsur kalan Hüseyin Oğrun'un imdadına komşuları yetişti. Kapı kilitli olduğu için içeri giremeyen komşular, alevlerin arasında kalan yaşlı adamı pencerenin demir korkuluklarını keserek kurtardı. Ağır yaralanan Oğrun, hastaneye kaldırıldı
Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde iki katlı binanın alt katında yalnız yaşayan Hüseyin Oğrun (65), çalıştığı kahvehaneden geldikten sonra elektrikli sobayı açıp uyudu. Saat 05.00 sıralarında elektrik sobasının şase yapması sonucu yangın çıktı.
Odayı saran alevlerden dolayı dışarı çıkamayan Oğrun, pencereden 'İmdat' çığlıkları atarak yardım istedi. Uyanan üst kat komşusu Kadir Sezer ile aynı sokakta oturan ve demircilik yapan Nabi Durukan yardıma koştu.
DEMİR KORKULU KESTİLER
İtfaiyeye haber verilirken, Sezer ve Durukan ile diğer komşuları, kapı kilitli olduğu için içeri giremedi. Evden demir makasını alan Nabi Durukan, Oğrun'un bulunduğu odanın penceresinin demir korkuluklarını komşularının da yardımıyla kesti.
Yüzünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Oğrun, çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan Oğrun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Adrese gelen itfaiye ekibi, soğutma işlemi yaptı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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