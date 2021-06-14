KIRMIZI KAMYON KONUSU NE?
Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm’ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir.
Uğur’un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır.
Kız kardeşinin ölümüne Uğur’un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm’ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur’la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir. Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları büyük bir başarı elde ederler. İçerde ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ip ucuna ulaşmıştır. Uğur kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır.
Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm’ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur’un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.
Bülent Ergün
HALİL (BÜLENT ERGÜN)
İLKER (BURAK BERKAY AKGÜL)
Ekibin genç üyelerinden olan İlker, babasını henüz beş yaşındayken trafik kazasında kaybedince annesiyle beraber en büyük desteği Tolga ve Ayşe’den görür. Bu yüzden İlker’in Tolga’ya olan sevgisi bambaşkadır. İlker’in en büyük hayali Tolga’nın kızı Menekşe ile mutlu bir yuva kurmaktır ancak Tolga’dan çekindikleri için ikili aşklarını şimdilik gizlice yaşar.
TOLGA (DENİZ HAMZAOĞLU)
İstasyonun en deneyimli itfaiyecisi olan Tolga, herkes tarafından sevilen ve sayılan bir aile babasıdır. Uzun yıllardır evli olduğu karısı Ayşe, çocukları Menekşe ve Murat ile yaşıyordur. Çocuklarını hep koruyup kollamak ve onlara güvenli bir gelecek sağlamak için tüm gücüyle çabalamıştır. Oğlunun baba mesleği olan itfaiyeciliği seçmesi kendi içinde onu ikileme düşürmüş olsa da oğluyla gurur duymaktadır. Yeni itfaiyeci atanan oğlunun kendi istasyonuna atanmasını sağlayarak içindeki tedirginliği az da olsa hafifletir.
FURKAN (EFEKAN CAN)
Yavuz ve Gönül’ün tek oğlu olan Furkan, annesi tarafından çok sevilse de babasıyla hiçbir zaman iyi bir ilişkisi olmamıştır. Yavuz’un koşullu ve mesafeli sevgisinden çok yaralanan Furkan, iyi biri olmasına rağmen zengin duyarsızlığına sahiptir. Geçirdiği motor kazası sonucu bacağı sakatlanan Furkan, sakatlığı vesilesiyle Menekşe ile tanışır. Furkan’ın tedavisi için işe alınan Menekşe, kazanın ardından Furkan’ın tek arkadaşı haline gelir.
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