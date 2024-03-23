Kağıttan Kitaba: Cilt Atölyesi Pera Müzesi'nde

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 60. Kütüphane Haftası kapsamında kitapseverleri Kağıttan Kitaba: Cilt Atölyesi’ne davet ediyor. Kâğıdın ve kitap cildinin tarihsel serüveninin anlatılacağı atölye, bir kitabın ciltlenmesini ilk adımdan itibaren uygulamalı olarak görme ve deneyimleme imkânı sunuyor.

İsme özel el yapımı defter

Eğitmen Enes Çinğay, kitabı oluşturan sayfaların formalara dönüştürülmesini, bu formaların dikilmesini, dikildikten sonra cildin hazırlanmasını, isim ve bezeme programının yapılmasını ve yapıştırma işleminin ardından cildin preslenmesini gösterecek, ek olarak şiraze türleri hakkında bilgiler verip bir şiraze örecek.

Katılımcılar, atölye sonunda hediye edilen el yapımı ciltli defterlere yaldızlı isim baskısı da yapabilecek. Pera Müzesi Öğrenme Atölyesi’nde gerçekleştirilecek “Kâğıttan Kitaba: Cilt Atölyesi” ile ilgili detaylı bilgi için: ogrenme@peramuzesi.org.tr