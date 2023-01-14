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Kağıthane - İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılıyor, açıldı mı? 2023 İstanbul Havalimanı - Kağıthane metro hattı durakları listesi

İstanbul Havalimanı metrosu açılıyor! İşte Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro durakları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılacağı tarihi duyurdu. Yapılan açıklama sonrasında Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro durakları ve metronun açılış tarihine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte İşte İstanbul Havalimanı metrosu açılış tarihi ile Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı durakları...

Giriş: 14.01.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı hakkında araştırmalar yapılan açıklamalar sonrasında hız kazandı. Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunması sonrasında İstanbul Havalimanı Metro İstasyonu'nda yaptığı açıklamada, 34 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı metrosunun açılışına günler kaldığını vurguladı. İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

  • KAĞITHANE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK? 

    Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı, 22 Ocak 2023 pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımı ile açılacak.

  • KAĞITHANE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

    Bakan Karaismailoğlu, Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunduğunu, hattın Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçeceğini ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitede olduğunu bildiren Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'na, metro hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.

    "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir" diyen Karaismailoğlu, hattın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel açma makinasının aynı anda çalıştığını aktardı.

  • Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı durakları listesi ise şu şekilde;

    Gayrettepe

    Kağıthane

    Hasdal,

    Kemerburgaz,

  • Göktürk,

    İhsaniye, 

    İstanbul Havalimanı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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