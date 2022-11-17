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Kağıt bardaklar mikroplastik dolu! Her gün kullandığımız kağıt bardakların zararlarının farkında mısınız?

Her gün kullandığımız kağıt bardakların zararlarının farkında mısınız?

Geri dönüştürülebilir olmaları nedeniyle çok tercih edilen kağıt bardaklar, aslında bir o kadar da sağlığa zararlı. Özellikle sıcak bir kahve içmek istediğinizde kağıt bardak tercih ederseniz muhtemelen kağıdı da içeceksiniz. Hal böyle iken kağıt bardaklar popüler kahve zincirlerinde, fast food restoranlarında, okul kantinlerinde çok sık kullanılıyor.

Giriş: 17.11.2022 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bilim dünyasında kâğıt bardaklara konan sıcak içecekler insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği ortaya konmuştur. 2020 yılında yayımlanan bir araştırma 44 referans ve 59 atıf almıştır. Araştırmada “Tek kullanımlık kâğıt bardaklardan sıcak suya salınan mikro plastikler ve diğer zararlı maddeler” başlığı kullanılmıştır.

  • Hindistan Kharagpur Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, 5 farklı üreticinin kâğıt bardakları kullanılmış ve ortaya çıkan sonuç oldukça can sıkıcı.

    Kağıt bardakların içerisindeki kısım termoplastik türü ‘polietilen’ kaplanıyor. Bazı bardaklar ise kopolimer denilen plastik bir madde ile kaplanıyor.

  • MİKRO PLASTİK YUVASI!

    Araştırmacılar kağıt bardaklara 85 ve 90 derece sıcaklıkta su koydu. Bardak içerisinde su 15 dakika boyunca bekletildi. Daha sonra floresan mikroskobu ile incelendi ve sonuç şu şeklide çıktı:

    “Kâğıt bardaklar sıvıya mikroplastik parçacıklar saldı. Plastik astarlı tek kullanımlık bir kâğıt bardak (100 ml) yaklaşık 25.000 mikron boyutunda mikroplastik sızdırabilir” açıklaması yapıldı.

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    MİKRO PLASTİKLERİN HAYATIMIZ İÇİN TEHLİKESİ NEDİR?

     

    Mikroplastikler insan sağlına kısa süreli değil uzun süreli zararlar veriyor ve bilim dünyasında bu konuyla ilgili ciddi araştırmalar yapılıyor. Bugüne kadar yapılan araştırma konularında ciddi hipotezler geliştirildi. Hipotezlerden bazıları:

     

    -Vücutta serbest radikal (kendilerine elektron bulabilmek için tüm vücutta dolaşırlar ve dolaşma esnasında hücreler, proteinler, hatta DNA zarar görür) seviyesi, antioksidan seviyesine göre artış gösterebilir.

     

     

  • -DNA’da hasar ve iltihap görülebilir

    - Eğer mikoplastikler hücrelere veya dokulara girecek kadar küçülürlerse, tahriş edebilirler.

    -Kanserojen maddeleri içeride daha uzun süre tutabilir ve bu nedenle çeşitli sağlık sorunları oluşturabilir.

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