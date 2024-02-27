'Kafkas Kültür Buluşmaları' 4 gün boyunca Yenikapı'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayından itibaren Anadolu’nun farklı kültürel renklerine sahip illerini ağırladığı Yenikapı Etkinlik Alanı bu kez Kafkas Kültür Buluşmaları’na hazırlanıyor.

Bu yıl ilkinin yapılacağı Kafkas Kültür Buluşmaları’nda Çerkes, Abhaz, Çeçen, İnguş, Oset, Dağıstanlı, Karaçay- Malkar, Gürcü ve Laz topluluklardan 27 sivil toplum kuruluşu ilk kez bir araya gelecek. Etkinlik programını kurum temsilcilerinin oluşturduğu bu tarihi buluşmada konserlerden dans gösterilerine, atölyelerden filmlere, söyleşilerden geleneksel kıyafet defilesine pek çok kültürel performans İstanbulluların beğenisine sunulacak.

Pek çok sanatçıyı konuk eden Yenikapı Etkinlik Alanı baharın ilk günlerinde kendine özgü ezgi ve enstrümanları ile ünlü Kafkas coğrafyasının müziklerini temsilen Ragon, Lado Burduli, Berk Özbek, Tlepsh Folk Band, Erol Alkan ve Ekibi, Betül Bilgin ve Müzik Grubu, Apşa Alim, Filiz Yıldırım, Murat Özden ve Ekibi, Deju Gup, İstanbul Kafkas Kültür Derneği Müzik Grubu, Maze Müzik Grubu, Gürcü Sanat Evi Oda Korosu ile Badin Müzik Grubu sahne alacak.

Kafkas kültürünü her yönüyle tanıtmayı hedefleyen 'Kafkas Kültür Buluşmaları'nda Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Ediz Hun, "Türk Sinemasında Çerkes Bir Jön" olarak sosyoekonomik kalkınmada doğa, insan ilişkileri ve sevgi üzerine söyleşecek. Yönetmen Ezel Akay'ın geçmişten günümüze Kafkas sinemasını anlatacağı söyleşide "Hikayesi olmayan, unutulmuş olandır!" diyerek hikaye yazmanın inceliklerini ve önemini anlatacak.

Geleneksel Çerkes motiflerine bezenmiş göz alıcı giysilerin sunulduğu defilede müzikler ünlü kompozitör Timur Kitov ve Osetya'dan müzik grubu Ragon tarafından icra edilecek.

2 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek defilede uluslararası ödülleri ile bilinen, Kafkasya'nın moda dünyasındaki iki büyük ustası, Kabardey'den Madina Khatsukova ve Osetya'dan İzolda Gogichaeva'nın tasarımları moda severlerle buluşacak.

KAFKAS KÜLTÜREL MİRASINA DAİR SERGİ VE SÖYLEŞİLER

Etkinliğin ilgi çekecek yerlerinden biri de sergi alanı olacak. Merkezi Samsun’da bulunan Çerkes Etnografya Müzesi, ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı’ unvanı bulunan Şeneser Tokmak ve Esen Bal sergisi de dahil olmak üzere el sanatlarından gündelik yaşamdan objelere, resimlerden heykellere Kafkas kültür ve sanat dünyasından önemli parçalarla dört sergi dört gün boyunca Yenikapı etkinlik alanında ziyaretçilere açık olacak.

Programa Kafkas kültür mirası üzerine akademik çalışmaları bulunan Doç. Dr. Osman Aytekin, Kafkas coğrafyasının kültürel zenginliğine dair önemli değerlendirmelerde bulunacak. Ayrıca “Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı” unvanına sahip İbrahim Sami Özen ile Faysal Şakuç kültürel miras konusuna ilgi duyanlar için çarpıcı bir sunum gerçekleştirecek. Özen, Kafkas kültür dünyasının dünya mirasına katkısı olan savat süslemeciliği hakkında katılımcılara bilgi verecek.

Şakuç ise Çerkes müziğinin ilk enstrümanı olan şikepşinenin yapım aşamalarını ve tarihsel yolculuğu ile ilgili değerli bilgilerini aktaracak. Güneybatı Kafkas topluluklardan Lazların mitolojilerinden örnekleri İrfan Çağatay söyleşi alanında İstanbullularla paylaşacak.