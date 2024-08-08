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        Haberler Gündem Güncel Kafkas Arısı'nın organik bal hasadı | Son dakika haberleri

        Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'nde bal hasadı başladı

        Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'ndeki kovanlarında hasat başladı. kovanların bal süzümüne Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:25 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:25
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          "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'ndeki kovanlarında hasat başladı.

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          İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Türk Patent ve Marka Kurumu'nca da coğrafi işaretle tescilli olan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

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          Halil Efendi Mahallesi'nde bulunan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'ndeki kovanların bal süzümüne Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de katıldı.

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          Ardahan-Artvin kara yolu üzerindeki merkezin bahçesinde görevliler ile bal süzümü yapan Vali Çiçek, balın Ardahan'ın önemli ekonomik girdisi olduğunu söyledi.

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          Kafkas arısının ürettiği balın değerini anlatan Çiçek, şunları kaydetti: "Ardahan'da arıcılar birliğine üye 620 arıcının yaklaşık 35 bin kovanında hasat dönemi başladı. Bir süredir devam eden hasat, birkaç gün içinde tamamlanır. Bugün de Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezine ait kovanlarda hasat vardı. Biz de buna eşlik ettik. Kovanda ortalama 14 kilogram bal gözlemledik, bereketli sezon diliyoruz."

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          Vali Çiçek'e merkezin müdürü Sinan Aydın da eşlik ederek, arıcılıkla ilgili bilgi verdi.

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