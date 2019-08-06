Şişli Teşvikiye’de kafeterya sahibi, rahatsızlık verdiği için gerekçesiyle tartıştığı müşteriye balta ile saldırdı.

MÜŞTERİYE MEKANDAN ÇIKMASINI SÖYLEDİ

İHA'nın haberine göre, akılalmaz kavga, Şişli Teşvikiye Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak üzerindeki bir kafede 12 Haziran’da saat 14.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Yılmaz A., iş yerine gelerek rahatsızlık verdiğini iddia ettiği Bimen Z.’ye çıkmasını söyledi. Bunun üzerine şahıs, Yılmaz A.’ya ağır küfürler ederek kafeteryadan çıkmadı. Daha sonra iş yeri sahibi cep telefonundan polisi aramak istedi ancak şahıs hakaret etmeye devam etti.

ÇIKMAYINCA BALTAYLA SALDIRDI

Bunun üzerine sinirlenen Yılmaz A. eline aldığı baltayla Bimen Z.’nin üstüne yürüdü. Yılmaz A.’nın üstüne geldiğini gören şahıs ile aralarında arbede çıktı. Tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavgada Yılmaz A. elindeki baltayla şahsa defalarca vurdu. Şahsında yumruk ve tekmelerle karşılık verdiği kavga nedeniyle kafeteryadaki masalar devrilirken, içerideki müşteriler ise koşarak kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından Yılmaz A., Harbiye Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu. Bimen Z.’nin de ifadesinin alınmasının ardından Yılmaz A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.